موعد أذان وصلاة العصر اليوم الجمعة 6 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 6 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الجمعة 6 فبراير، في تمام الساعة 3:14 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 م، الموافق 18 من شعـبان 1447 هـ

الفجر 5:14 ص

الشروق 6:42 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:14 م

المغرب 5:36 م

العشاء 6:55 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك..

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا..

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة..

وقنا عذاب النار..

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا..