الإفتاء: النظافة والطهارة من صميم رسالة الإسلام وعبادة مقصودة لذاتها

ما مظاهر اهتمام الإسلام بالطهارة ونظافة البيوت وغيرها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أن الإسلام حثَّ على النظافة والطهارة، واعتبرهما من صميم رسالته، وجزءًا من الإيمان، وأمر أتباعه بمراعاة أسبابهما في شتى المجالات؛ وذلك لما لهما من أثرٍ عميق في تزكية النفس وتمكين الإنسان من النهوض بأعباء الحياة.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن الإسلام جعل الطهارة عبادة مقصودة لذاتها؛ كالوضوء والغسل، وجعلها شرطًا ومدخلًا لكثير من العبادات، ومن مظاهرها: نظافة البيوت والأماكن العامة وتطهيرها من النفايات والقاذورات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ،... » أخرجه الترمذي، ومن ذلك أيضًا حثهُّ على نظافة الطرقات، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» أخرجه مسلم.

