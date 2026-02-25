إعلان

ملتقى بالأزهر يحذر من الإلحاد وخطورته على الشباب: شبهاته واهية أمام دلالة الكون والفطرة

كتب : علي شبل

02:36 م 25/02/2026 تعديل في 02:41 م

ملتقى الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الثلاثاء، ملتقى الأزهر عقب صلاة التراويح، في الليلة السابعة من شهر رمضان لعام 1447هـ، بعنوان «الإلحاد وخطورته على شباب الأمة»، بحضور أ.د. خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وأ.د. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، وأداره الأستاذ عمرو شهاب، المذيع بالتليفزيون المصري، وسط حضور من رواد الجامع وطلابه.

وأكد أ.د. خالد عبد العال أن قضية الإلحاد من القضايا الخطيرة التي تمس عقول الشباب، خاصة في ظل سرعة انتشارها عبر وسائل الاتصال الحديثة، مبينًا أن الإلحاد في حقيقته ميل وعدول عن الحق، وقد توعد الله الملحدين في آياته، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾.

وبيَّن أن إنكار وجود الخالق أمر يدعو إلى العجب، إذ إن مشركي العرب –على شركهم– كانوا يقرون بوجود الله خالقًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، بينما وُجد في هذا العصر من ينكر وجود الخالق بالكلية. وأرجع بعض أسباب الإلحاد إلى أزمات نفسية أو ظروف قاسية مر بها بعض الشباب، أو ظنِّهم أن الدين يقيد حريتهم، أو رغبة بعضهم في تحصيل مكاسب مادية، مؤكدًا أن هذه الدوافع لا تنهض حجة لإنكار الخالق، وأن النظر في الكون وما فيه من إتقان وصنع محكم يدل دلالة قاطعة على وجود الله، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

من جانبه، أكد أ.د. كرم عبد الستار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية عظيمة هي عبادته وحده لا شريك له، ومن فضله أن منَّ عليه بالعقل الرصين والفطرة السليمة، وأيده بالرسل الذين يبينون له مراد الله منه، موضحًا أن معرفة الله فطرة فطر الله الناس عليها، لا يحيد عنها إلا جاهل أو غافل أو متغافل، مشيرًا إلى أن الإلحاد في أصل معناه اللغوي يدل على الميل والجور والطغيان عن الصراط المستقيم، وأنه في اصطلاح أصحابه يقوم على إنكار وجود الصانع سبحانه وتعالى، وإنكار أسمائه وصفاته وأفعاله، بل وإنكار النبوات والغيبيات التي جاءت بها الرسل.

وبيَّن أن هذه الفكرة قديمة في بعض الحضارات، وبرزت بقوة في أوروبا في العصور الوسطى نتيجة اضطراب الخطاب الديني هناك ومصادمته للعلم ومنع التعليم، مما ولَّد رد فعل تمثل في الثورة على الدين بزعم تعارضه مع العقل، مؤكدًا أن الإسلام على النقيض من ذلك دين العلم والنظر والتفكر، وأن أول ما نزل من القرآن دعوة صريحة إلى القراءة والتعلم، فلا تعارض في الإسلام بين صحيح الدين وصريح العقل.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية تحصين الشباب بالعلم الشرعي الرصين، وربطهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وبناء وعي متوازن يجمع بين الإيمان والعقل، حمايةً لهم من الوقوع في شبهات فكرية تمس أصول العقيدة وتزعزع الثوابت.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

ملتقى الأزهر الإلحاد وخطورته الليلة السابعة من شهر رمضان قضية الإلحاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فيه شعوب باعت دولها".. الجلاد: "الشعب المصري يأكل عيش حاف لكن يفضل قاعد
أخبار وتقارير

"فيه شعوب باعت دولها".. الجلاد: "الشعب المصري يأكل عيش حاف لكن يفضل قاعد
تقارير: الرئيس الكوري الشمالي يعيّن طفلته رئيسا لإدارة الصواريخ النووية
شئون عربية و دولية

تقارير: الرئيس الكوري الشمالي يعيّن طفلته رئيسا لإدارة الصواريخ النووية
الصور الأولى من جنازة والد مي عمر
زووم

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر

سماح أنور:"بشرب علبة سجاير في اليوم"
دراما و تليفزيون

سماح أنور:"بشرب علبة سجاير في اليوم"
أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال
دراما و تليفزيون

أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة