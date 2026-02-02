موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 2 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 2 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 2 فبراير ، في تمام الساعة 5:16 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:45 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 م، الموافق 14 من شعـبان 1447 هـ

الفجر 5:16 ص

الشروق 6:45 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:11 م

المغرب 5:33 م

العشاء 6:52 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

في فجر هذا اليوم.. يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

في فجر هذا اليوم.. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهِّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهِب بها شري، وتكشف بها همِّي وغمِّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها دَيني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيِّض بها وجهي.

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد..

اللهم أنت أعلم بنا منا.. فوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا.

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم فبقوة تدبيرك، وعظيم عفوك ،وسعة حلمك، وفيض كرمك، نسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. اللهٰم أنزل عليه سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعل قلبي عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يارحيم.

اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك ، اللهم عاملنا بما أنت أهله ، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم صلِ علي سيدنا محمد الحبيب إذا عُدِمَ الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، وعناية السماء، ومصدر الرجاء، صلي الله عليه وعلي آله الأوفياء، وأصحابه الرحماء، صلاة محيطة بجميع الكماليات، عالية علي سائر الصلوات، تُطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس، وسيئات الذنوب، وخائنة الأعين، وما تخفي الصدور، صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها فى الحياة وترحمنا بها بعد الممات.

• اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.

• اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

• أستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولأهلي وأقربائي وجيراني وللمسلمين وذرياتنا.

• اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور.

• اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلاً.

• اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

• يا رب توفيقك من حيث لا نحتسب وافتح لنا فتحاً مبيناً.

اللهم نوّر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسّر غيوبنا، وارزقنا علمًا نافعا، وقلبًا خاشعا، ورزقًا واسعا، وعينًا دامعة، ونفسًا قانعة، وشفاءً من كل داء .. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.

اللهٰم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا ورضا يغمر أرواحنا، وتوفيقا يرافق خطانا.

اللهم ارزقنا رزقا وتوفيقا لا يحد، وبركة في العمر والمال والولد، وافتح لنا أبواب الخير والعمل، واجعلنا ممن يحسنون الظن بك، واجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل دعاء قبولاً، ومن كل رزق زيادة ومن كل توفيق نجاحاً.

يا مَنْ أَظهرَ الجَميلَ، وَسَتَرَ القَبيحَ، يا مَنْ لا يُؤاخِذُ بالجريرةِ، وَلا يَهتكُ السِّترَ، يا عَظيمَ العَفو، يا حَسَنَ التَّجاوُزِ، يا واسِعَ المَغفِرةِ، يا باسِطَ اليَدَيْنِ بالرَّحمةِ، يا صاحِبَ كُلِّ نَجوى، يا مُنتهى كُلِّ شَكوى، يا كَريمَ الصَّفْحِ، يا عَظيمَ المَنِّ، يا مُبتَدِئَ النِّعَمِ قَبلَ استحقاقِها، يا رَبَّنا، ويا سَيِّدَنا، ويا مَولانا، ويا غايةَ رَغْبتِنا، نسألُكَ يا اللهُ أَنْ تَسترَنا فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، ويَومَ العَرضِ عليك، وتُصلِحَ أَحوالَنا، وتَجعَلَها بالعافيةِ في الدَّارين. آمِينَ.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين.

اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميل سترك.. اللهم احرسنا عند الغِنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغَفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك ياارحم الراحمين.

اللهم أرزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعماً تدوم بفضلك، وأرواحاً تهوىَ طاعتك، ولساناً لا يمل من ذكرك.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة.

اللهم ارزقني عملاً صالحاً يقربني إلى رحمتك ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك.. اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.

اللهم ﻻ تجعل لنا هما إﻻ أزحته ولا ضيقا إﻻ فرجته ولا حزنا إلا أجليته ولا عسرا إلا يسرته ولا أمرا مستعصيا إﻻ حللته وحقق لنا كل ما نتمنى.

يا من بسلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون، يا من بوسيع عطائه، وسعة رحمته، وجزيل فضله، وجميل منّته تبسط الأيدي ويسأل السائلون؛ تول أمرنا، واكشف ضرنا، وعجل فرجنا، وآمن خوفنا، يا قهار يا قهار يا قهار عليك بالظالمين ومن والاهم يا قهار يا قهار يا قهار.

اللهم في هذا اليوم المبارك.. اجعل لنا من نورك نورًا..

ومن رحمتك مددًا.. ومن هدي نبيك ﷺ طريقًا لا نضل بعده أبدًا.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.. عدد ما سبحك المسبحون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون،صلاةً تُرضيك وترضيه وتبلغنا بها شفاعته يوم الدين.. اللهم اجعلنا من السائرين على هديه المتبعين لسنته.. المحبين له حبًا يُرضيك عنا ويقربنا منه في الفردوس الأعلى.. اللهم ارزقنا صحبته في الجنة.. ومجاورته في دار الكرامة.. ولا تحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم ولا من الشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورًا في قبورنا.. وشفاءً لقلوبنا وسببًا في رفع درجاتنا.. وفتحًا لأبواب الخير في دنيانا وآخرتنا.. اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربّ ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.