إعلان

الشيخ أحمد خليل ينصح بالصيام والذكر في ختام شعبان استعدادًا لرمضان

كتب : محمد قادوس

01:47 م 15/02/2026 تعديل في 01:59 م

الشيخ أحمد خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن من السنن المستحبة في شعبان الإكثار من الصيام لمن اعتاد عليه، اقتداءً بهدي النبي ﷺ، مع الحرص على عدم صيام يوم الشك لمن لم تكن له عادة سابقة.

وأوضح أن كثرة الذكر والاستغفار في هذه الأيام تمهد القلب لدخول رمضان بروح عالية، مؤكدًا أن من أكثر من ذكر الله قبل الموسم أُعين فيه وثبت على الطاعة.

وأضاف أن تدريب النفس على ضبط الشهوات قبل الشهر الكريم يسهل عليها الالتزام بأحكام الصيام وآدابه.

ودعا بأن يبلغنا الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول.

اقرأ ايضًا:

لماذا حذر الرسول من الخوارج وذمَّ طريقتهم؟.. علي جمعة يكشف

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أحمد خليل الأزهر الشريف شهر رمضان الصيام السنن المستحبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
شئون عربية و دولية

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
أخبار مصر

مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
أخبار البنوك

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق