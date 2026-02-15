الشيخ أحمد خليل ينصح بالصيام والذكر في ختام شعبان استعدادًا لرمضان

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن من السنن المستحبة في شعبان الإكثار من الصيام لمن اعتاد عليه، اقتداءً بهدي النبي ﷺ، مع الحرص على عدم صيام يوم الشك لمن لم تكن له عادة سابقة.

وأوضح أن كثرة الذكر والاستغفار في هذه الأيام تمهد القلب لدخول رمضان بروح عالية، مؤكدًا أن من أكثر من ذكر الله قبل الموسم أُعين فيه وثبت على الطاعة.

وأضاف أن تدريب النفس على ضبط الشهوات قبل الشهر الكريم يسهل عليها الالتزام بأحكام الصيام وآدابه.

ودعا بأن يبلغنا الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول.

