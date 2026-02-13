إعلان

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

11:16 ص 13/02/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا هبة ثواب الصدقة للوالدين أو أحدهما بعد موتهما؛ فقد أوجب اللهُ تعالى بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضعَ كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23-24].

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه من مظاهر البر بهما: أن يتصدق ويهب ثواب الصدقة لهما، لا سيما إذا كانت صدقة جارية، فإن ذلك يصل إليهما.

دار الإفتاء المصرية الصدقة للوالدين

