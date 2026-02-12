إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الخميس 12 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

03:44 م 12/02/2026 تعديل في 03:44 م

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الخميس 12 فبراير

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 12 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الخميس 12 فبراير، في تمام الساعة 5:41 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 12فبراير 2026 م، الموافق 24 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:10ص

الشروق 6:37 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:17 م

المغرب 5:41 م

العشاء 6:59 م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

جاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

وكذلك حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح. أخرجه الخطيب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان المغرب موعد أذان وصلاة المغرب دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الخميس ختم الصلاة بالأذكار الواردة

مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة في أول اجتماع بتشكيلها الجديد
ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب

