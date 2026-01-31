كتب- محمد قادوس:

كشف أحمد سعيد فرماوى، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن فضل ليلة النصف من الشعبان.

وأضاف فرماوي، خلال لقائه ببرنامج"صباح البلد" المذاع عبر قناة" صدى البلد": أن ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة «يسح فيها الخير سحا»، فهى ليلة التجلى الأعظم على أمة النبى الأكرم ﷺ، مُضيفًا أن الإمام الشافعى قال عنها: «إن الدعاء يستجاب فى خمس ليال: فى ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان».

وذكر ، أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- حث على التعبد والتقرب إلى الله عز وجل فى ليلة النصف من شعبان، لأن الله يطلع فى ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

وتابع: أنه يُستحب إعمار هذه الليلة المباركة التى قال الله عز وجل فى شأنها: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، مضوحًا أن الملائكة تنقل فى هذه الليلة المباركة، الآجال والأعمار والأرزاق من العام إلى العام.

وأستطرد: أن شهر شعبان يحمل منزلة خاصة، وهو فرصة لتهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان بأقصى طاقة إيمانية.

وأشار فرماوى إلى أن النبى ﷺ كان يخص هذا الشهر بمزيد من الصيام والعبادة مقارنة بالشهور الأخرى، مستشهدًا بحديث أسامة بن زيد رضى الله: «قلتُ يا رسولَ اللهِ لم أرَكَ تصومُ شهرًا منَ الشهورِ ما تصومُ مِن شعبانَ؟ قال: ذلك شهرٌ يَغفَلُ الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالَمينَ، فأُحِبُّ أن يُرفَعَ عمَلى وأنا صائمٌ».

وأكد عالم الأوقاف، أنه نقل عن الصحابى أنس بن مالك رضى الله عنه وصفًا لحال المسلمين فى شعبان، إذ كانوا يخرجون الزكاة لتقوية الفقراء، ويسدد التجار حقوقهم، ويعتنون بالمساجين، ويقبلون على قراءة القرآن حتى لقب بالشهر القراء.

