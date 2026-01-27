إعلان

ما حكم الاعتماد في تفسير القرآن على ChatGPT وتطبيقات Ai؟.. المفتي يحسم

كتب : علي شبل

12:27 م 27/01/2026

ما حكم الاعتماد في تفسير القرآن على ChatGPT وتطبيق

كتب - علي شبل:

مع ارتفاع معدلات استخدام برامج الذكاء الاصطناعي المختلفة، واعتماد البعض عليها في التفسير وتقديم معلومات وتقارير، كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي كـ (شات جي بي تي) في تفسير القرآن الكريم؟، ليرد فضيلة المفتي حاسما الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواه، أكد الدكتور نظير عياد أن الاعتماد الكُلِّي على تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ كـ(شات جي بي تي) في تفسير القرآن الكريمِ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا، ولا تُتَلَقَّى معانيه منها استقلالًا؛ صيانةً لكتابِ الله تعالى عن الظنِّ والتخمين، وعن أن يُتداوَل تفسيرُه بغير علمٍ، أو يُنسبَ إليه ما لم يثبت عن أهله، وقصرًا للخوضِ في معانيه على من تحقَّق بأدواتِ التفسير وضوابطه المعتبرة من المفسِّرين والفقهاء المعتبرين.

وأضاف عياد، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وتؤكد دارُ الإفتاء المصريةُ للناس في هذا الشأن وجوبَ الرجوع في تفسير آياتِ القرآن الكريم وفهمِ معانيه إلى كتبِ التفاسير المعتمدة، أو بالاستفسار وسؤال أهلِ العلم المتخصصين الثقات والمؤسساتِ الدينيةِ المختصَّة عبر الوسائلِ المتاحة؛ صيانةً لكتابِ الله تعالى، وتحرِّيًا للفهم الصحيح القائم على العلم والأمانة والمعرفة.

الذكاء الاصطناعي ChatGPT ai نظير عياد

