داعية: أعظم الناس قدرًا عند الله هم المؤمنون

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز إن نعمة الإيمان هي نعمة جليلة وعظيمة، بل من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: “ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة" dmc": أن الإيمان طمأنينة، فإذا دخل الإيمان القلب انفسح وانشرح، مستشهدًا بقوله تعالى: “أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا”، ومشيرًا إلى قوله تعالى في سورة السجدة: “أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ”، مؤكدًا أنه لا وجه للمقارنة بين الإيمان والكفر ولا بين المؤمنين والكافرين.

وأوضح الداعية، أن أول بشارات القرآن جاءت في سورة البقرة بقوله تعالى: “وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ".

وبين، أن النصر والنجاة لأهل الإيمان، مستشهدًا بقوله تعالى: “إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟”، وأن الله نجى سيدنا يونس عليه السلام حين قال: “لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ”، وقوله: “فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُۦجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ”، مشيرًا إلى أن أعظم الناس قدرًا عند الله هم المؤمنون، لأن الإيمان يوصل إلى الولاية، مستشهدًا بقوله تعالى: “أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ".

وأكد أن الإيمان يظهر أثره على صاحبه، وأنه ليس مرتبطًا بلون البشرة، بل هو نور في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق.

