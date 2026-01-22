ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها؛ وقد نصَّ كثير من العلماء على أنَّ هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها وتخصيص الله تعالى لبعض تلك الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم.. وكشفت الإفتاء عن أن تلك الليالي، هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

اقرأ أيضاً:

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز وضع أظافر طبية بسبب تآكل الأظافر وهل تصح الطهارة معها؟.. أمين الفتوى يجيب

أسامة قابيل يقدّم 5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

عضو لجنة الفتوى بالأزهر: زواج الرجل بثانية دون علم الأولى يسمى خداع