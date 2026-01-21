إعلان

هل يجوز التبرع لمائدة رحمن وعليَّ ديون؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

08:29 م 21/01/2026

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد من محافظة المنيا، الذي قال فيه: عندي محل تجاري، فهل يجوز أن أتبرع لمائدة رحمن في شهر رمضان وأنا عليَّ أموال للتجار في السوق؟ موضحًا أن السؤال مهم ويتعلق بالموازنة بين الصدقة وسداد الديون.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس"، أن الصدقة من الأمور المستحبة التي رغب فيها الشرع الشريف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

وأكد أن الصدقة سنة ومستحبة وليست فريضة إلزامية، بينما سداد الدين أمر واجب، لأن الإنسان يُحاسب على الدين ولا يُحاسب على ترك الصدقة، فالصدقة ترفع الرصيد وتزيد الحسنات، أما الدين فحق للعباد لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وبيّن أن من كان عليه ديون للتجار أو للناس، فعليه أن يوجه جهده وماله أولًا إلى سداد هذه الديون، لأن هذا هو الواجب الذي سيُسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنه بعد سداد الديون، إذا توفرت القدرة المالية، فحينها يكون التصدق عملًا محمودًا يؤجر عليه الإنسان، مؤكدًا أن القاعدة دائمًا هي تقديم الأهم والأوجب قبل المستحب.

