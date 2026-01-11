هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح

هل رأى النبي-صلى الله عليه وسلم-في رحلة الإسراء والمعراج ربه ؟.. سؤال يسأله الكثير من الناس، وقد تلقاه مصراوي، وعرضه على الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، ليجيب على ذلك قائلاً: هناك خلاف بين العلماء في رؤيا النبي-صلى الله عليه وسلم-لربه ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف الروبي في رده لمصراوي، بأنه في صحيح مسلم عن أبي ذر، قال: سألت النبي ﷺ: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورًا، وفي اللفظ الآخر قال: نور أنى أراه!، فبين ﷺ أنه لم ير ربه، وإنما رأى نورًا، وسئلت عائشة عن ذلك، فأفادت أنه لم ير ربه، وتلت قوله تعالى :((لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ)) [الأنعام: 103]، يعني: في الدنيا.

وأوضح الداعية الإسلامي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنكر ذلك وتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية.

