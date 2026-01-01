أحمد كريمة: تعدد الزوجات ليس سُنة ومن يزعم ذلك كاذب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات مباح في الإسلام ولكنه ليس واجبًا أو سنة، مشيرًا إلى أن من يزعم أن التعدد سنة فهو كاذب، لأن هناك عددًا من الصحابة لم يتزوجوا بأكثر من واحدة.

وأضاف كريمة، في تصريحات ببرنامج" بلدنا اليوم" المذاع عبر قناة" الشمس": أن هناك بعض الأشخاص لديهم سعار جنسي، ويزعمون أن التعدد سنة، معلقًا: هذا ليس تطبيقًا للسنة النبوية الشريفة.

وأشار إلى أن ما يقول إن التعدد سنة، ليس له علاقة بالدين الإسلامي، بدلا من وقوع الشخص في ظلم، عليه الاكتفاء بواحدة

وحذر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف من الزواج العرفي، مؤكدًا أن الإشهار ووجود الشهود أمر أساسي في صحة عقد الزواج.

ورد كريمة، على سؤال:" لماذا يتم وصفك دائما بأنك مثير للجدل بسبب التصريحات التي تخرج منك"، أنه تربى على يد الشيخ عبد الحليم محمود في الجامع الأزهر، وحصل على العلم بطريقة هادئة وليس "علمًا بالمقلوب"، ولذلك عندما يدلي بتصريح لا يجامل أحدًا ولا يعرف أنصاف الحلول، مؤكدًا أنه عندما يتحدث عن الأمور الفقهية يكون وفقًا لما تعلّمه في الأزهر الشريف.

