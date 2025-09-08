إعلان

هل يجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

12:39 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتر

كتب- محمد قادوس:

أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم تشغيل التلفزيون أثناء الصلاة، قائلة إن الصلاة تتطلب الخشوع والتركيز الكامل، وأن أي ما يشتت الانتباه عنها يُعد من المكروهات.

وأضافت إبراهيم خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس":أن بعض السيدات يشغّلن التلفزيون أثناء الصلاة لخلق ونس في المنزل، خصوصًا إذا كن يصلين وحدهن، مؤكدة أن وجود التلفزيون في الغالب قد يشتت التركيز ويخرج عن أصل الخشوع.

وأوضحت عضو مركز الأزهر، أن الأفضل هو إغلاق التلفزيون أو الابتعاد عنه أثناء الصلاة، لضمان الخشوع الكامل، مشيرة إلى أنه إذا كان التلفزيون موجودًا لكن المصلي مركز في صلاته وخاشع فيها، فالأمر لا يُعد مشكلة، فالأهم هو البحث عن كل الأسباب التي تساعد على تحقيق الخشوع في الصلاة.

هبة إبراهيم الصلاة في مكان فيه تليفزيون تشغيل التلفزيون أثناء الصلاة
