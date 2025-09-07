كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن الحجاب فريضة شرعية ثابتة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وليس مجرد أمر شخصي أو تقليد اجتماعي، مشددًا على أن كلام بعض الفنانات حول أن الله لم يطلب من المرأة تغطية شعرها هو قول مخالف للنصوص الصريحة.

وأضاف الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن الله تعالى أمر نساء النبي ونساء المؤمنين بالحجاب في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]،وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وتابع: "النبي ﷺ وضّح الأمر بصورة عملية في حديثه مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث قال:"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه (رواه أبو داود بسند حسن)، وهذا الحديث يقطع الشك باليقين أن الحجاب فرض، وأن المطلوب ستر بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين على قول جمهور العلماء".

وأكد الشيخ أحمد خليل أن الراحة النفسية مطلوبة ومحبوبة في الشرع، لكن لا يجوز أن تُتخذ ذريعة لترك الفرائض، فالمؤمنة الحقيقية تجمع بين راحة قلبها وبين طاعة ربها، مشيرًا إلى أن التقرب إلى الله لا يكون بانتقاء الأوامر، وإنما بالالتزام بما أمر الله به ورسوله ﷺ.

وتابع: "نحن لا نهاجم الأشخاص، لكن واجبنا الشرعي أن نُبيّن أن الحجاب عبادة ربانية وستر وكرامة للمرأة، وليس رأيًا شخصيًا يُترك حسب المزاج".

وكانت المطربة اللبنانية أمل حجازي قد تحدثت في حوار إعلامي عن ارتدائها الحجاب بعد شفائها من مرض السرطان واعتزالها الفن عام 2017، قبل أن تعلن مؤخرًا قرارها بخلع الحجاب، مؤكدة أن "الله لا يطلب من النساء تغطية شعورهن"، معتبرة أن "القلب السليم ومساعدة الناس" هي الأهم في نظرها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

