القمر الدموي.. دعاء صلاة الخسوف و13 خطوة تعرفك كيفية أدائها

11:08 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

القمر الدموي

كتب- محمد قادوس:

تشهد مصر وعدد من دول العالم خسوفًا للقمر، مساءَ غدٍ الأحد، حيث تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، بينما سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً، حيث يبحث كثير من المصريين عن دعاء صلاة الخسوف ورؤية الظاهرة.

وقد ورد عن كثير من الفقهاء هذا الدعاء المأثور، حيث يقال عند ‎خسوف القمر:

"سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا".

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت أحكام صلاة الخسوف وكيفية أدائها في 13 خطوة بسيطة، وهي:

تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى.

في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان.

1-يُكبِّر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح.

2-ثم يقرأ الفاتحةَ وسورة طويلة.

3-ثم يركع ركوعاً طويلاً .

4-ثم يرفع من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

5-بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة.

6-ثم يركع ركوعاً طويلاً.

7-ثم يرفع من ركوعه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

8-ثم يسجد سجوداً طويلاً.

9-ثم يرفع من السجود

10-ثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلاً.

11-ثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى

12-ثم يجلس بعد السجدتين للتشهد.

13-ثم يسلِّم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

القمر الدموي دعاء صلاة الخسوف صلاة الخسوف
