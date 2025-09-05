كيف نحتفل بمولد النبي وهو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم؟.. الإفتاء ترد

كتب - علي شبل:

احتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية في الوجدان الإسلامي، حيث تحمل هذه الذكرى في طياتها معاني المحبة والرحمة والاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتشهد ذكرى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الجدل حول مشروعية الاحتفال ومظاهره من جلسات الذكر والمديح وتوزيع الحلوى والتهادي بالطعام، وهو ما كشفته دار الإفتاء المصرية في أكثر من فتوى تؤكد مشروعية الاحتفال وتوافقه مع الشرع، وقد تصدت الإفتاء للرد على شبهة ادعاء أن يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يوم وفاته في الثاني عشر من ربيع الأول.

وتصدت الإفتاء للرد على السؤال: هناك اختلاف تاريخي هل هذا اليوم هو مولده أم لا... والإجماع التاريخي على أنه يوم وفاته... فهل من التأدب معه إقامة احتفال في يومٍ ثبتت فيه وفاته واختُلف فيه هل كان مولده أم لا؟

وفي ردها، قالت الإفتاء: اتفق العلماء على أنه وُلد وانتقل صلى الله عليه وآله وسلم يوم الإثنين، ولكنهم اختلفوا في تحديد تاريخ ميلاده، وانتقاله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا أنه وُلد صلى الله عليه وآله وسلم فجر يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، والاحتفال بتلك الذكرى مشروع في ذلك التاريخ من كل عام حتى وإن وافق يوم الإثنين أو غيره من الأيام.

أما السؤال: كيف تحتفلون في مولده عليه الصلاة والسلام بالشرك والبدع والغلو والصور والاختلاط والموسيقى والمعازف وقد نُهِيَ عن هذه الأمور؟.. فقالت الإفتاء: إن سلوك المحتفلين أمر يختلف من شخص لآخر، فما وافق من ذلك مبادئ الشرع الشريف، كالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وقراءة قصة المولد الشريف فلا حرج فيه وما خالف منه في ذلك فلا نجيزه، بل نقول بحُرمته.

وأضافت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: إذا عرفت ذلك، فلا ينبغي سحبُ حكم ما خالف الشرع من سلوك المحتفلين على حكم الاحتفال بذاته، وهذا غلط عظيم أوقع الناس في عنت ولبس خطير.



