هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قول "صدق الله العظيم" بعد تلاوة القرآن الكريم، قائلاً: إنها ليست بدعة كما يظن البعض، بل هي سُنة حسنة ودليل على تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. واستشهد بقوله تعالى: "قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" [آل عمران: 95].

وأوضح اليداك خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن الله أمرنا أن نقول "صدق الله"، وأن أفضل وقت لقولها هو بعد الانتهاء مباشرة من قراءة القرآن الكريم، لأنه أنسب وقت يشهد فيه اللسان والقلب بصدق كلام الله.

وأضاف أمين الفتوى: تخيّل أنني أطلب منك أن تقولي الحمد لله، ثم رزقك الله بنعمة فقلتِ الحمد لله، أليس هذا أفضل وقت لقولها؟ وكذلك أفضل وقت نقول فيه (صدق الله العظيم) هو بعد أن نقرأ كلام الله.

وأكد أن المسلم يُستحب له المداومة على قول "صدق الله العظيم" عقب التلاوة، تعظيماً واحتراماً لكتاب الله، وأن هذا من الأدب مع القرآن ومن سنن المسلمين عبر العصور.

ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟

قال الدكتور عطية لاشين، استاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن تلاوة القرآن من أجل العبادات وأسمى الطاعات وأفضل القربات ثوابها عند الله عظيم وأجرها كبير واستشهد بقول ربنا رب السماوات والأراضين: (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

وأن حبيب الحق وأفضل الخلق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-:" من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة".

وأضاف أن للتلاوة حتى تثمر ثمرتها وتحقق نتيجتها عند التالي، آداباً كثيرة نقتصر منها على ما يلي:

1- يستحب الوضوء لقراءة القرآن واستحباب الوضوء حينئذ إذا كان يقرأ من حفظه أما إذا كان يقرأ من كتاب الله فيكون الوضوء واجبا عند الجمهور من أهل العلم قال سيدنا محمد رسول الله إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر).

2- أن يجلس القارئ عند تلاوته القرآن مستقبلا القبلة إن أمكن وسهل له المكان ذلك في خشوع ووقار مطرقا رأسه مسوكا فاه أي مستعملا السواك ومطهرا إياه، روى ابن ماجه عن علي موقوفا (إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها السواك ).

3- يسن أن يتعود قارئ القرآن عند القراءة لقول الحق سبحانه: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)٠

4- من آداب التلاوة محافظة التالي على قراءة البسملة أول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة براءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر) أي لا بركة فيه٠

5- يسن الترتيل في قراءة القرآن قال الرحيم الرحمن آمرا رسوله الإنسان: (ورتل اللقرآن ترتيلا).

ولفت العالم الأزهري الى أن هذا غيض من فيض ورشفة من بحر آداب تلاوة القرآن الكريم التي منها القراءة بفهم وتدبر قال تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا).