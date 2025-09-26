موعد أذان وصلاة الجمعة ليوم الجمعة.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الجمعة، الموافق 26 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان صلاة الجمعة في تمام الساعة 12:46م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

في المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كن كعدل أربع رقاب، وكتب له بهن عشر حسنات، ومحي عنه بهن عشر سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكن له حرسًا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف ـ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح.

وأما قراءة الإخلاص والمعوذتين: فعن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه النسائي في السنن، وصححه الألباني.

وفي سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي، وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. وصححه الألباني.