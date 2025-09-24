موعد أذان وصلاة المغرب ليوم الأربعاء.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6.51 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا.

اللهم اصلحني، وبارك لي في عمري، وطهر وقتي من الفراغ والعبث، وارزقني البصيرة والحكمه واليقظه والاتزان والقوة، وارضني برضاك عني يا رب.

اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ.

اللهم ثبتني علي دينك ما احييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهمّ صلّ على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد، كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهمّ بارك على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنّك حميد مجيد.