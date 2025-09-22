أمين الفتوى يحسم حكم التداوي بالقرآن والرقية الشرعية.. يقينٌ أم خرافة؟

حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التداوي والشفاء بالقرآن الكريم، والرقية الشرعية، وهل هي خرافة أم تدخل في إطار الأمور اليقينة في الشرع.

يؤكد أمين الفتوى أن التداوي بكلام الله عز وجل "الرقية الشرعية" هو نهج إيماني مبارك ومُستَحَب في شريعتنا الإسلامية.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ومع ذلك لم تضع شريعتنا مسمى وظيفيًا مُحدَّدًا كـ "معالج بالقرآن"، بل جعل الأمر متاحًا لكل مسلم، فقد حثَّ الشرع الشريف على أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، وهو الأصل والأفضل، أو أن يطلب الرقية من شخص يثق في صلاحه وتقواه وعلمه، دون أن يكون ذلك مهنة حصرية لأحد.

وأشار الدكتور هشام ربيع إلى أنه يجب التأكيد على أنَّ هذا النهج الإيماني لا يتعارض أبدًا مع الأخذ بالأسباب المادية للعلاج، فالإسلام دين يوازن بين الرُّوح والمادة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبحث عن العلاج الطبي، حيث قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً».

ويكشف ربيع عن المسار الصحيح، قائلًا: أن يسعى المريض أَوَّلًا إلى التشخيص الطبي والعلاج الدوائي، وبالتوازي مع ذلك يستعين بالرقية الشرعية والدعاء طلبًا للبركة والشفاء الكامل من الله.

وأضاف: تحويل الرقية إلى مهنة يقتصر عليها البعض فيه تضييقُ ما وسَّعه الله، حيث يصبح الشفاء بالقرآن حكرًا على فئة معينة، بينما هو متاح لكل مسلم، وفيه أيضًا فتح أبواب الدجل والشعوذة، فقد يستغل بعض ضعاف النفوس حاجة الناس، فيدخلون في ممارسات لا علاقة للدِّين بها بهدف الكسب المادي.

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء: لذا فالجمع بين العلاج الطبي والرقية الشرعية مع فهم أنَّ الشافي هو الله وحده هو المنهج الأسلم الذي يحفظ على المسلم دينه وصحته.

ما هي الرقية الشرعية؟

تعتبر الرقية الشرعية وسيلة مقبولة ومؤثرة لطلب العلاج والاستشفاء من الأمراض، وهي معتمدة على القرآن الكريم والأذكار النبوية للعلاج من الأمراض الروحية والجسدية والحماية من الشرور والسحر والعين، وتعتبر الرقية الشرعية طريقة مباحة شرعًا، وتعتمد على قوة الإيمان والتوكل على الله.

والرقية مشروعة في أصلها بأمر النبي ﷺ وفعله، والأفضل للمسلم أن يرقي نفسه؛ كما كان النبي ﷺ يرقي نفسه، ففي الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وهذه الرقى الشرعية تتضمن آيات من القرآن الكريم وأدعية مأثورة عن النبي ﷺ.

من الآيات الطاردة للشياطين قوله تعالى في سورة البقرة: "واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر…"

الرقية الشرعية من القرآن الكريم

الرقية الشرعية من القرآن الكريم هي مجموعة من الآيات التي وردت في كتاب الله، والتي ورد فيها جواز واستحباب الرقية بنية الشفاء، ومنها:

تلاوة سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين:

ومن فضل آيات سورة البقرة لطرد الشياطين: هذه الآيات تحصن الإنسان من السحر والحسد وتعالج منه أيضًا، وهي:

{واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون}

وهناك آيات السحر والشياطين بسورتي الإسراء وآل عمران.

أدعية النبي للرقية الشرعية

وكان للنبي ﷺ أدعية مميزة جدًا تستخدم في الرقية الشرعية للتحصين والحفظ والحماية والشفاء أيضًا، ومن أبرز هذه الأدعية:

(أذهب الباس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا). [رواه البخاري]

(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). [رواه البخاري]

(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). [صححه الألباني]

(بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم). [صححه الألباني]

(باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك). [رواه مسلم]

(باسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين). [رواه مسلم]

(بسم الله أعوذ بعزة الله، وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر). [صححه الألباني]

(أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن). [صححه الألباني]

(اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه). [ صححه الألباني]

(باسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا). [رواه البخاري]

(اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجره إلى مسلم). [صححه الألباني]

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت). [صححه الألباني]

قال النبي ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.

