موعد أذان الظهر ليوم الإثنين ودعاء النبي عند ختم الصلاة

كتب-مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الإثنين، الموافق 22 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12.47 م.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

دعاء بعد ختم الصلاة

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوَّى وقدَّر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين.

