الدكتور يسري جبر يرد على من يعترضون على سماع مديح النبي

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الاعتراض على سماع مديح النبي-صلى الله عليه وسلم-استنادًا إلى قوله: "إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" يحتاج إلى تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الحديث الذين يمدحون الناس بعضهم بعضاً، لأن النفس الأمّارة تحب المدح، فيوقظ ذلك فيها الكبر والغرور، ولذلك نهانا عن مدح من ما زال يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرتبة النفس اللوامة ثم المطمئنة، حتى لا يضره المدح.

وأضاف جبر خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي-صلى الله عليه وسلم-نفسه كان يمدح بعض الصحابة بعد أن ارتقت نفوسهم، فمدح سيدنا أبا بكر، ومدح سيدنا عمر فقال: "ما سلك عمر فجّاً إلا سلك الشيطان فجّاً غيره"، ومدح سيدنا على بقوله: "أنا مدينة العلم وعلي بابها". فالنفوس الراقية إذا سمعت المدح ازداد شكرها لله، أما النفوس التي لم ترتقِ فقد تتكبر وتُفتن.

وأوضح أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل نفس على الإطلاق، ولذلك يجوز بل ويُستحب مدحه والثناء عليه، بل كان النبي يحب سماع مدحه. فقد كان الصحابي الجليل حسان بن ثابت يقف على منبر النبي في مسجده يمدحه ويدافع عنه، وكان النبي يقول: "اللهم أيده بروح القدس"، بل كان النبي يصحح ألفاظ المديح ويقرّها، كما فعل مع كعب بن زهير في قصيدته الشهيرة "بانت سعاد".

وأشار إلى أن القرآن نفسه مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم﴾، و ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، و ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾، فمهما مدحنا النبي فلن نوفيه حقه، لأن كمالاته لا تنتهي وهي متجددة في كل لحظة.

وقال: سماع مديح النبي يثير الشوق ويزيد الحب ويدفع لاتباعه، ومن ينهى عن ذلك جاهل أو متعالم، لأن النبي نفسه أحب سماع مدحه، وهو القائل: "أنا دعوة أبي إبراهيم"، واعتز بأن يكون ذكراً في الأمة الأخيرة، ولذلك نذكره ونثني عليه في صلاتنا وتشهدنا.

وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضحت عبر بوابتها الرسمية، حكم المديح النبوي، مفندة الرأي الشرعي، وهل يدخل ضمن البدع التي نهى عنها الدين، وهذا عبر بوابتها الرسمية.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن مَدْحُ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم بإحسان الصلاة عليه، وذِكر شمائله، ووصف أخلاقه، وبيان معجزاته، وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره الشريف وروضته؛ هو أمرٌ محمود، وقولٌ سديد، وسُنَّةٌ حسنةٌ متَّبَعَة، بدأ بها خيرة المسلمين من صحابةِ سيد المرسلين؛ فأقرَّهم صلَّى الله عليه وآله وسلم على مَدْحه، واستحسن بلاغة عبارتهم في التعبير عن حبِّه؛ فكان هذا سُنَّةً لهم ولمن جاء بعدهم.

ما القصد من مدح النبي:

وأضافت اللجنة أن القصد بمدحه ما هو إلا إظهارُ شرفهِ، والتقرب إلى حضرتهِ، وابتغاء ثواب الله ومِنحته.

ومن دليل محبَّته صلَّى الله عليه وآله وسلم للمادحين له: أنه أحسن لهم الثناء، وأجزل لهم العطاء، وقرَّبهم إليه، حتى حاز بعضُهم الفوزَ المأمول؛ فلقِّب بشاعر الرسول، ومهما مدح المادحون، ووصف الواصفون، فأنى لهم أن يوفوه شيئًا من حقِّه، أو يبلغوا الكمال في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم.

أريد أن أجعل ابنتي منشدة دينية فما الحكم؟

ورد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائلة إنه لا مانع شرعًا من التدريب على ذلك، طالما كان مضمون الإنشاد في إطار مدح النبي ﷺ، وذكر الله، ومكارم الأخلاق، ولم يصاحبه خضوع بالقول أو ميوعة في الأداء.

وأضاف فخر، أن الإنشاد الديني في ذاته ليس محرمًا، بل هو من الوسائل المقبولة شرعًا للتعبير عن القيم والمبادئ الإسلامية، ما دام خاليًا من مظاهر التحلل أو التكسر في الأداء الصوتي، مضيفًا: "الشرع لا يُحرِّم صوت المرأة، وإنما يُحرّم الخضوع بالقول، أي الأداء المصحوب باللين المبالغ فيه الذي يُثير الفتنة، كما ورد في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.

حكم تدريب الأطفال، خاصة البنات، على الإنشاد الديني؟

وأكد أن تدريب الأطفال، خاصة البنات، على الإنشاد الديني لا مانع فيه شرعًا إذا تم ذلك في بيئة آمنة وتربوية، وتحت إشراف تربوي وأخلاقي، بما يتوافق مع سن الطفلة ومضمون ما تُقدمه، مع التشديد على أن حفظ القرآن الكريم يجب أن يكون أولوية قبل أي نشاط إنشادي.

وأوضح أن ظهور موهبة لدى الطفلة في الإنشاد أمر محمود، ويمكن للأسرة أن تدعم هذه الموهبة، ولكن دون أن تُخل بالمقدمات، وأهمها حفظ كتاب الله وتلقيه بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك جهات ومراكز متخصصة تُعنَى بتحفيظ القرآن وتنمية المهارات الصوتية للأطفال في إطار شرعي ومنضبط.

