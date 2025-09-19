ما حكم الصلاة مع ارتداء ثياب الرياضة؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

ما حكم الصلاة مع ارتداء ثياب الرياضة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الشرع الشريف اشترط شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، والمراد بالزينة: "الثياب في الصلاة".

وبناء على ذلك، تقول اللجنة في بيان فتواها: فإن الصلاة في ثياب الرياضة تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، ويكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.

