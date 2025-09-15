3 أفعال.. الإفتاء تكشف عن سُنة النبي عند دخول المسجد

كتب - علي شبل:

ما هو المسنون لداخل المسجد؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه فعله عند دخول المسجد.

وفي رده، أوضحت لجنة الفتوى أنه يسن لمن دخل مسجدًا وكان فيه قوم جالسون أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم الجالسين في المسجد.

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء وبعد إقامة الصلاة؟

وكلن الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف عن حكم صلاة ركعتي تحية المسجد إذا دخل المصلّي والمؤذن قد أقام الصلاة، موضحا أنه في حالة إقامة الصلاة تسقط صلاة تحية المسجد لأن المصلّي يأخذ ثوابها بدخوله مباشرة في صلاة الفريضة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الفقهاء اختلفوا إذا دخل المصلّي قبل الإقامة بلحظات قليلة، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ فرجّح أن الأولى أن ينتظر حتى يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، لأن إدراك الجماعة أولى من الانشغال بتحية المسجد.

وبيّن أنه إذا كان قد بدأ تحية المسجد وأقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، فيُستحب أن يقطعها ويلتحق بالفريضة، أما إذا كان في الركعة الثانية فيُستحب أن يُتمها سريعًا ثم يدخل مع الإمام.

