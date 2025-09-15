إعلان

ما حكم استخدام الزينة ومرطبات الشفاه أثناء العمرة؟.. أمينة الفتوى تجيب

06:59 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الدكتورة هند حمام

background

كتب- محمد قادوس:

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من روان محمد من محافظة المنيا حول حكم استخدام زبدة الكاكاو أو الكحل أثناء العمرة، موضحة أن الأصل في الإحرام التجرّد من مظاهر الزينة والانشغال بالطاعة والخشوع لله عز وجل.

وأكدت حمام، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أنه يجوز للمرأة أن تتزين أو تتعطر قبل الإحرام، كاستخدام بعض الزينة الخفيفة أو العطور، ما دامت لا تزال في مرحلة ما قبل عقد نية الإحرام، مشيرة إلى أن محظورات الإحرام تبدأ بعد النية والتلبية.

وأضافت أن استخدام مستحضرات العناية مثل زبدة الكاكاو أو المرطبات بعد الإحرام يخضع لشرط مهم، وهو خلوها من أي روائح عطرية؛ فإذا كانت خالية من العطر وتُستخدم لغرض صحي كترطيب الشفاه ومنع التشققات أو الوقاية من الشمس، فلا حرج في استعمالها، أما إذا احتوت على روائح عطرية واضحة فيُعد استخدامها مخالفًا لمحظورات الإحرام، إذ يُمنع المحرم من وضع أي عطر أو طيب بعد الدخول في الإحرام.

وأكدت على أن الهدف من الإحرام هو الزهد في الزينة والانشغال بالتقرب إلى الله، لذا يستحب الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة فقط دون إسراف في التزين.

الدكتورة هند حمام حكم استخدام الزينة أثناء العمرة استخدام مرطبات الشفاه أثناء العمرة حكم استخدام الكحل أثناء العمرة التجرد من مظاهر الزينة الأصل في الإحرام
