أستاذ بالأزهر يحذر من ارتكاب الحرام بحجة توفير المال للأهل والأولاد

كتب - علي شبل:

حذر الداعية الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من الوقوع في الحرام بحجة توفير المال للأهل والأولاد، مؤكدًا أن من أسباب دخول الجنة الحفاظ على أكل الحلال والبعد عن الحرام.

وفي تحذيره، قال الداعية الإسلامي: احذر من ارتكاب الحرام في عملك بحجة توفير المال لأهلك وأولادك، فمن فعل ذلك كان أهله وأولاده عدوا له كما قال مولانا سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ "

وأضاف تمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: عليك أن تعلم علم اليقين أن أحدا من الناس مهما كان لا يساوي شيئا لتعصي الله بسببه ولا أن تبيع دينك من أجله ، ومن فعل هذا كان من شرار الخلق ، قال صلى الله عليه وسلم «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ»

وتابع مؤكدًا أن من أسباب دخول الجنة: الحفاظ على أكل الحلال والبعد عن الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا, وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ, وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ, دَخَلَ الجَنَّةَ, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ هَذَا اليَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ, قَالَ: فَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي.

وأشار إلى أن المرأة كانت في الماضي توصي زوجها عند خروجه للعمل وتقول له: اتق الله في رزقنا ولا تطعمنا حراما فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر النار.

وختم، الدكتور هاني تمام، مؤكدًا أن من كان طعامه من حلال فلا يبالي بشيء، قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ".

