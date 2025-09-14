الشيخ مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يعملها وصية ويورثها الشقة

كتب-محمد قادوس:

دعا الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الآباء إلى توزيع التركة في حياتهم، إذا كانوا يعلمون أنها ستتسبب في خلافات بين الأبناء بعد الوفاة.

وقال إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، في ظل هذا الزمن والجشع المادي، وظل إن ممكن يحصل قطيعة أو حرب بين الأبناء بعد وفاة الأم والأب، النهارده الأب أو الأم اللي يقدر يعمل وصية أو هبة أو يكتب الميراث في حياته، عشان يسيب ولاده في أمان، لا يتأخر عن هذا الأمر.

وأضاف شاهين، خلال لقائه ببرنامج" كلام الناس" المذاع عبر قناة" إم بي سي مصر": الأب اللي هيبقى عارف إن ولادة هيقطعوا في بعض على الميراث بعد وفاته، ويسيبهم، هيبقى عليه وزر.

وتابع: الأب اللي عنده بنت وحيدة يعملها وصية ويورثها الشقة اللي عايشه فيها على الأقل، لازم يحميها من بعض الورثة اللي ممكن يعملوا لها مشاكل.

ودعا إمام مسجد عمر مكرم، الورثة إلى تقوى الله في النساء، وعدم حرمانهم من الميراث، متابعًا: الراجل لو ما كتبش الشقة لابنته ممكن لما يموت تلاقي أعمامها وعماتها واولادهم جايين يقعدوا معاها والإسلام لا يقبل ده.

