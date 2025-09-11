ما حكم زواج التجربة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، فى رده على سؤال مصراوي، حول حكم زواج المتعة، إن ما يُسمى بـ "زواج التجربة" هو باطل شرعًا ولا يعتد به، لأنه يتعارض مع مقاصد عقد الزواج في الإسلام، الذي شُرع ليكون ميثاقًا غليظًا قائمًا على الدوام والاستقرار، لا على التوقيت أو التجربة.

وأوضح خليل أن الزواج في الشريعة الإسلامية له أركان وشروط، منها نية الاستمرار وبناء أسرة قائمة على المودة والرحمة، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، أما عقود التجربة فهي تقلب الزواج إلى مجرد علاقة مؤقتة لا تحقق غاياته.

وأضاف أن هذا النوع من العقود يشبه عقود "المتعة" التي حرمتها الشريعة، لافتًا إلى أن الزواج في الإسلام يقوم على الدوام إلا أن يطرأ سبب مشروع للانفصال كالطلاق.

وشدد الشيخ خليل على أن إطلاق مصطلحات مثل "زواج التجربة" فيه عبث بالأسرة المسلمة، وفتح أبواب الفتنة أمام الشباب والفتيات، مطالبًا بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي تهدم القيم الأسرية، وأن المرجعية في مثل هذه القضايا يجب أن تكون لعلماء الدين المختصين.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري