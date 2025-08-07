والدى يصرف على الحشيش ولا يصرف على البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من زياد من القاهرة، قال فيه: "لو والدي بيشتري حشيش ومش مكفي احتياجات البيت، وبيتخانق مع والدتي دايمًا، أعمل إيه وأنصح أمي إزاي تتصرف؟".

وأكد كمال، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ما يفعله الوالد حرام شرعًا، فشرب الحشيش من المحرمات، وكل ما يذهب العقل من المخدرات والمسكرات حرام، لأن العقل نعمة عظيمة من نعم الله، وسبب تفضيل الإنسان على غيره من المخلوقات". وأوضح أن "من يشرب المخدرات يعطّل هذه النعمة الإلهية، ويقع في المحرمات.

ونصح الشاب بأن يتحدث مع والده بالحسنى، قائلًا: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قُل له: يا أبي، ما تفعله لا يرضي الله، وبيّن له الحكم الشرعي من خلال الفتاوى أو المقاطع التي توضح حرمة ما يقوم به.

وأضاف أن النفقة واجبة على الأب شرعًا، وتشمل الطعام والشراب والملبس والعلاج، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مؤكدًا أن تقصير الأب في النفقة إثم عظيم، ولا يكفيه أداء الصلاة والصيام مع هذا التقصير.

كما وجه رسالة إلى الزوجة، مؤكدًا على أهمية التعامل بالحكمة والصبر، قائلاً: "اختاري وقتًا مناسبًا، ساعة في اليوم بدون تليفون أو تشتيت، تكلمي مع زوجك بهدوء، واذكريه بحاجة أولاده إليه، وحرمة ما يفعله، وادعي له في جوف الليل، فالدعاء مستجاب".

