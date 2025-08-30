خالد الجندي: سيدنا النبي انزل عليه وحيين

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الفقه في الدين هو السبيل الوحيد للتقرب إلى الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لعلهم يفقهون"، موضحًا أن أي وسيلة أخرى للتدين بعيدًا عن الفقه لا قيمة لها ولا وزن.

وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"، مشددًا على أن غياب الفقه يعني غياب الدين، وأن الدين لا يقوم على أهواء النفوس، لأن الوحي جاء من عند الله سبحانه وتعالى لا شريك له.

وأوضح أن القرآن الكريم حسم هذه المسألة بقوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"، مبينًا أن مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصرت على البلاغ والتبيين فقط، كما جاء في قوله تعالى: "إن عليك إلا البلاغ"، وقوله: "لتبين للناس ما نزل إليهم".

وأوضح، أن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيين: وحي محفوظ بلفظه وهو القرآن الكريم، ووحي محفوظ بمعناه وهو السنة النبوية، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلط بينهما ولا يزيد فيهما شيئًا من هوى نفسه، وإنما يبلّغ ويبين كما أوحى الله إليه.

وأكد الجندي، على أن السنة النبوية والقرآن الكريم يمثلان معًا "الوحيين"، وأن الفهم الصحيح لهما هو السبيل إلى إدراك حقيقة الدين ومراد الله عز وجل.