أمين الفتوى يعلق على فيديو اعتداء شباب على كبار السن بالدراجة الهوائية

كتب - علي شبل:

علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على واقعة قيام بعض الشباب يركبون دراجات هوائية بتصوير فيديو أثناء اعتدائهم على بعض المارة من كبار السن، وهو مقطع فيديو أثار جدلا واستياء مجتمعيا كبيرا.

وتحت عنوان "تجارة الرُّعْب الجديدة" صناعة المحتوى مِن صرخات الناس، علق أمين الفتوى على الواقعة، قائلًا إن "الضحكات على حساب الكرامة" هذا هو الوجه الحقيقي للمقالب التي تُنْشَر على مواقع التواصل سواء كانت هذه المقالب حقيقية كما في الفيديو المنتشر لضرب الناس أثناء السير بالدراجة البخارية، أو كانت مصطنعة لجَلْب مزيد من المشاهدات.

وأضاف ربيع، في تعليقه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: عمل المقالب في الناس وإن كان بقصد التسلية يتجاوز حدود المزاح المباح إلى إيقاع الأذى النفسي أو الجسدي، أو إحداث الخوف والهلع، وهو ما نَهَى عنه ديننا الحنيف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يُروِّع مُسلمًا"، فكيف بمن يُروِّع ثُمَّ ينشر ذلك على الملأ ليضحك عليه الآخرون؟!!

ففيه فضح المستور، وجعل الأذى مادة للتَّندُّر والضحك؛ ليقع بذلك تحت وعيد الحديث: «ويلٌ للذي يُحدِّث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويلٌ له ويلٌ له».

وختم أمين الفتوى موجها نصيحة مهمة، قائلًا: رسالتنا جميعًا: جعل وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا للخير والنفع، لا ساحة لإيذاء الخلق والتنافس على الإثم.

