هل يجوز زراعة رئة خنزير لإنسان؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

04:26 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ أحمد خليل

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، تعليقًا على ما أُعلن مؤخرًا بشأن نجاح فريق طبي صيني في زراعة رئة خنزير معدلة وراثيًا في جسد إنسان: "الأصل أن الخنزير محرَّم الانتفاع بلحمه وأجزائه، ولكن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ النفس من المقاصد العليا، وأجازت استخدام ما هو محرم عند الضرورة القصوى متى انعدم البديل المباح، وذلك تطبيقًا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن الفقهاء أقرّوا جواز زرع الأعضاء أو استخدام مواد مستخلصة من حيوانات محرمة إذا ثبت طبياً أنها السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المريض، وكان ذلك بقرار من الأطباء المتخصصين، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية سبق وأجازت استعمال صمامات مأخوذة من الخنزير للضرورة الطبية.

وشدد الشيخ أحمد خليل على أن هذه الرخصة الشرعية لا تُستعمل إلا في نطاق الضرورة الحقيقية لإنقاذ النفس، وليس لأغراض ترفيهية أو تجميلية، منوهًا إلى أن الإسلام دين رحمة يراعي حاجة الإنسان في مواجهة المرض والموت، ويوازن بين الأحكام الشرعية ومقاصدها الكبرى".

الشيخ أحمد خليل زراعة رئة خنزير لإنسان
