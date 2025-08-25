وكيل الأوقاف يوضح معنى الاحتفال بمولد النبي

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يهدف إلى استحضار فضل الله العظيم الذي أودعه في زمان قدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن شرف هذا الزمان مرتبط بمقدار النعمة الإلهية التي خص الله بها عباده، وأعظم هذه النعم هي بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل ليتلو على المؤمنين آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن اللحظة التي جاء فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تُعد زينًا للزمان لأنها أوجت أفضل نعم الله المطلقة على البشرية، مؤكدًا أن يوم ميلاد النبي ليس عيدًا بالمعنى المعتاد للعيد، بل هو أصل للأحداث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البعثة والهجرة وغزوات بدر والفتح والمعراج وغيرها، فجميع هذه الأحداث فروع لمصدر واحد، وهو ميلاد النبي الكريم.

وشدد، على أن الاحتفال بالمولد الشريف يذكّر المسلمين بهذه اللحظة التاريخية العظيمة، ويجعلهم يستدعون في ذهنهم الفضل العظيم والبركة التي حملها قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن يوم ميلاد النبي هو يوم الأيام وحدوث الأحداث التي أعطت للحياة الإسلامية قيمتها ومعناها.

