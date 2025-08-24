إعلان

هل تعليق الصور على الحائط حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

10:52 ص الأحد 24 أغسطس 2025

الدكتور حسن اليداك أمين الفتوى

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعليق صور الأبناء أو أفراد الأسرة على جدران المنزل لا حرج فيه شرعًا، ما دامت هذه الصور لا تحمل أي معنى من معاني القدسية أو العبادة.

وأضاف اليداك خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن العلماء فرّقوا بين الصور التي تُتخذ للتعبد أو التقديس، وهذه محرمة، وبين الصور الطبيعية كصور الإنسان أو الأسرة، وهي جائزة ولا إثم فيها.

واستدل أمين الفتوى بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها نصبت ستارًا فيه صور، فدخل النبي ﷺ فأزاله، ثم جعلت منه وسائد فكان النبي يتكئ عليها، وهو ما يدل على أن الصور الخالية من معاني العبادة جائزة.

وأكد أن تعليق صور الأبناء في غرفتهم أو في أي مكان بالبيت أمر جائز شرعًا، لأنها لا تحمل قدسية ولا تُقصد بها عبادة، وإنما هي وسيلة طبيعية للتذكار والمودة.

حسن اليداك دار الإفتاء المصرية حكم تعليق الصور على الحائط
