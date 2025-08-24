هل تعليق الصور على الحائط حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعليق صور الأبناء أو أفراد الأسرة على جدران المنزل لا حرج فيه شرعًا، ما دامت هذه الصور لا تحمل أي معنى من معاني القدسية أو العبادة.

وأضاف اليداك خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن العلماء فرّقوا بين الصور التي تُتخذ للتعبد أو التقديس، وهذه محرمة، وبين الصور الطبيعية كصور الإنسان أو الأسرة، وهي جائزة ولا إثم فيها.

واستدل أمين الفتوى بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها نصبت ستارًا فيه صور، فدخل النبي ﷺ فأزاله، ثم جعلت منه وسائد فكان النبي يتكئ عليها، وهو ما يدل على أن الصور الخالية من معاني العبادة جائزة.

وأكد أن تعليق صور الأبناء في غرفتهم أو في أي مكان بالبيت أمر جائز شرعًا، لأنها لا تحمل قدسية ولا تُقصد بها عبادة، وإنما هي وسيلة طبيعية للتذكار والمودة.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي

أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب

أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد