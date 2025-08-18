هل يجب تجديد النية قبل الوضوء والاغتسال؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تجديد النية وهل هي واجبة قبل الوضوء والاغتسال، ردا على استفسار تلقاه من سيدة تقول إنها إذا ما دخلت الحمام دون نية الطهارة ثم تذكرت دخول وقت الصلاة فتوضأت مباشرة، فهل تُقبل صلاتها؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النية ليست شرطًا يُشترط قبل دخول مكان الوضوء، بل يكفي أن تكون عند بدء استعمال الماء، مضيفا أن جمهور الفقهاء يرون أن النية تكون أثناء فعل الوضوء، فإذا نوى المتوضئ عند بدء استعمال الماء أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، صح وضوؤه.

وأشار وسام إلى وجود مذهب فقهي معتبر يرى أنه لا يشترط حتى النية في الغسل أو الوضوء إذا كان الغرض هو الطهارة بالماء، إذ إن الأفعال وحدها تدل على القصد، لكن الفتوى تمضي مع رأي الجمهور بضرورة اقتران النية عند بدء الوضوء، وليس قبل دخول الحمام.

وأكد أن الصلاة في الحالة المذكورة صحيحة ولا حرج فيها، مادامت النية توافرت مع بدء الوضوء.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد