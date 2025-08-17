كتب - علي شبل:

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، على أهمية تدبر القرآن الكريم، والحرص على قراءته وتلاوته مع فهم معانيه، وذلك أعلى درجة قبل الحرص على حفظ آياته الشريفة.

وقال أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر: فرق كبير بين من يقرأ القرآن ويحفظه فقط وبين من يفهمه ويتدبره.. شيء جميل أن تقرأ القرآن وتحفظه، لكن الأجمل والأروع أن تفهمه وتتدبره، فمن تدبره تعرف على جماله وتذوق حلاوته وتعلق به تعلقا شديدا وكاد قلبه ينخلع من مكانه من شدة حلاوته وجماله، وكأنه يطير في السماء.

وتابع تمام، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كثيرون الآن يحفظون القرآن لكن لا يفهمونه ولا يتدبرونه وبالتالي لا يعملون به.

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الله تعالى عاتب عباده على عدم التدبر ولم يعاتب على الحفظ فقال: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)، مضيفا: تدبر القرآن يفتح القلوب لأنوار الله ومدده، وبالتالي يطبق الإنسان القرآن كما أراد الله.

