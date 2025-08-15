أمين الفتوى يحذر من تأجيل التوبة: قد لا تُقبل عند لحظات الموت

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تأجيل التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، ومشددا تحذيره من الاستهانة بالتوبة، حتى يأتي أجل الله، وعندها قد لا تقبل التوبة.

وردًا على سؤال سيدة حول ما إذا كان الله يغفر الذنوب حتى لو كرر الإنسان العودة إليها، قال أمين الفتوى إن الناس في النظر إلى الذنوب نوعان: من بلغ سن التكليف وكان عاقلًا، فهذا تُكتب له الحسنات والسيئات، ومن لم يبلغ أو فقد عقله فلا تُكتب عليه الذنوب وتُكتب له الحسنات.

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من ارتكب ذنبًا فعليه أن يتوب ويستغفر، وإذا عاد للذنب فعليه أن يجدد التوبة والاستغفار، مؤكدًا أنه لا يأس من رحمة الله، وأن المهم أن يلقى الإنسان ربَّه وهو على توبة.

حذر أمين الفتوى من الاستهانة بالأمر باعتبار أن التوبة متاحة في أي وقت، إذ لا يضمن الإنسان أن يُمهل، مشيرًا إلى قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا"، وأن التوبة تُقبل ما دام الإنسان حيًّا ولم تبلغ روحه الحلقوم، أما عند لحظة الموت فلا تنفع التوبة كما حدث مع فرعون.

