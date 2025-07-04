ما حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

ما حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل أن تُؤدَّى ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة، فإذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمتِ الصلاة فينبغي أن يلحق بالإمام ولا ينشغل بصلاة السُّنَّة حينئذٍ، ولا حرج في صلاتها لاحقًا بعد الفريضة، ولو كان يرجو إدراك ركعة مع الإمام فله أن يصليها.

حكم القنوت في صلاة الفجر

ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟.. سؤال كانت دار الإفتاء المصرية تلقته وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ثابتة قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. وقد أخذ بهذا الحديث المالكية والشافعية وهو المختار للفتوى.

وشددت الإفتاء على أنه لا ينبغي أن تكون مثل هذه المسائل مثارًا للخلاف والشقاق وإحداث فتنة بين المسلمين وتعكير أمر عبادتهم.

دعاء القنوت.. متى تردده والصيغة الصحيحة له

وكان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أوضح حكم دعاء القنوت والصيغة الصحيحة للدعاء وآراء الفقهاء الأربعة فيه، قائلًا في مقطع فيديو سابق، إن العلماء اختلفوا على مواعيد القنوت، لكنهم اتفقوا أنه مستحب، لافتا إلى أن السادة الأحناف يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره، إلا في النوازل، أما المالكية فيرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشافعية يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا فى النصف الأخير من شهر رمضان، أما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون أن القنوت في الوتر، ولا يقنت في غيره إلا في النوازل، ويكون بعد الركوع

وأوضح عبدالسميع أن صيغة دعاء القنوت المعروفة عن النبي وأغلب المذاهب، هى: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

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