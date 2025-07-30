كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالازهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته : ما المقصود بقوله تعالى :(ورابطوا) الوارد في قول الحق سبحانه :(ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)؟.

وفي رده، يوضح العالم الأزهري أنه ورد في معنى المرابطة رأيان مشهوران لأهل العلم:

أولا : منهم من قال : إن المرابطة الواردة في الآية الكريمة معناها ،انتظار الصلاة بعد الصلاة ،وذلك لا يكون إلا بالمدوامة في أماكن الطاعة ،وبيوت العبادة وهو بيت الله عز وجل ،والثبات على ذلك. ولهم على ذلك أدلة كثيرة من السنة النبوية نقتصر على حديث واحد منها: روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :(ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ،ويرفع به الدرجات ؟قالوا بلى يا رسول الله ،قال :(إسباغ الوضوء على المكاره ،وكثرة الخطأ إلى المساجد ،وانتظار الصلاة بعد الصلاة ،فذالكم الرباط ،فذالكم الرباط ،فذالكم الرباط ).

وثانيا: يلفت عضو لجنة الفتوى بالازهر الشريف إلى أن من العلماء من فسر المرابطة الواردة في قوله تعالى :(ورابطوا ) بأنها الإقامة في البلدان المجاورة لبلاد الأعداء حتى يحفظوا على المسلمين حدود بلادهم من مكر وتربص الأعداء، مضيفا: وأنا أقول : ويدخل في هذا المعنى أيضا تأمين الجبهة الداخلية من أصحاب الطابور الخامس .

واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث نورد اثنين منها :

١ روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ،وما عليها).

٢ روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(عينان لاتمسهما النار :عين بكت من خشية الله ،وعين باتت تحرس في سبيل الله ).

وفي الختام يقول الدكتور عطيةلاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لا مانع من حمل المرابطة في سبيل الله على المعنيين السابقين ،فإن كنا في حالة سلم وهدنة كان المقصود من المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ،وإن كنا في حالة حرب ،او الأمور متأزمة حملت المرابطة على المعنى الثاني.. والله أعلم

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