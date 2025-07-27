واعظة بالأزهر: بيت النبوة يعلمنا فن حلّ الخلافات الزوجية

كتب-محمد قادوس:

قالت أسماء أحمد، الواعظة بالأزهر الشريف، إن الخلافات الزوجية جزء طبيعي من الحياة، لكنها لا يجب أن تكون نهاية العلاقة، بل فرصة للتفاهم والنضج، مؤكدة أن النبي ﷺ وزوجاته كانوا يمرّون بخلافات، لكنهم تعاملوا معها بأدب ورحمة.

وروت الواعظة بالأزهر، خلال حلقة برنامج "رقائق"، المذاع على قناة" الناس": قصة الخلاف الذي وقع بين النبي ﷺ والسيدة عائشة رضي الله عنها، حين عرض عليها النبي أن يختارا حكمًا للفصل بينهما، فاختارت والدها أبو بكر رضي الله عنه، مشيرة إلى أن النبي ﷺ أدار الموقف بمنتهى الرفق والحكمة، حتى بعدما اشتد غضب أبو بكر، فحمى النبي زوجته وقال له: "أقسمت عليك ما لهذا دعوناك".

وأضافت أن النبي ﷺ لم يستغل الموقف ليُحرج السيدة عائشة، بل مازحها بعد هدوء الموقف بقوله: "لقد كنتِ من قبل شديدة البسوق بظهري"، لتضحك السيدة عائشة، وتنتهي المشكلة ببساطة ودون عناد.

وأكدت الواعظة أن كثيرًا من المشكلات اليوم تنتهي بالطلاق بسبب الانفعال أو تدخل الأهل، قائلة: "مش كل خلاف محتاج طرف ينتصر. الحكمة هي أن نعبر الخلاف بسلام، ونحفظ استقرار بيوتنا".

وشددت على أهمية تجنب الحديث وقت الغضب، والحفاظ على الحوار بين الزوجين، وعدم نقل تفاصيل الحياة الخاصة إلى الأهل أو الأصدقاء، قائلة: "لو المشكلة كبرت نلجأ للحل القرآني: {فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها}، بشرط أن يكون الهدف الإصلاح".

وقالت: "ما تنسوش الفضل بينكم. افتكروا الأيام الجميلة، وخلوا بيتكم دايمًا مكان للمودة والرحمة، وتعلموا من بيت النبي ﷺ كيف تُحل المشكلات".

اقرأ أيضًا:

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

أستاذ بالأزهر: مال الزوجة العاملة يخصها ولو أنفقت في البيت لها أجر كبير