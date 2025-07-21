كتب- علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الجماعات الإرهابية وخطورتها على المجتمعات.

وقال ربيع إن الواقع يُثبِت والأدلة أكثر مِن أن تتوارد أنَّ التَّشدُّد والتَّطرُّف التي تتبعه الجماعات الإرهابية الخارجة عن نطاق الدولة لا يُنْتِج إلَّا الخراب والدَّمار والأزمات.

وشدد على أن "التوازن الفِكْري" الذي يتميَّز به "منهج الأزهر الشريف" لا يُنْتِج إلَّا الاستقرار والأمان.

وتابع ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وتأويلًا أقول: إنَّ أهل التَّطرُّف إذا دخلوا قريةً أفسدوها... فلا تشاركوا المفسدين وكونوا مع المصلحين، لا سيما في سياق هذه الأحداث التي تتطلب عدة أمور:

أَوَّلها: الوعي التام لكل ما يحيط بنا مِن مخاطر.

ثانيها: الالتفاف والاصطفاف التَّام، وعدم تَتبُّع الأخبار إلَّا مِن مصادرها الرسمية.

ثالثها: الاستبشار بوعد الله تعالى بدَحْض الباطل وأهل الزَّيْف، ﴿وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [الروم: 6].

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