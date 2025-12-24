ما حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد، وذلك رداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ فوالدي رجل مُسِنٌّ، وعندما يذهب إلى صلاة الفجر يضع على فمه وأنفه كوفية أو ثوبًا يتقي به البرد الشديد ويصلي به، فما حكم صلاته؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمصلي تغطية فمه وأنفه في الصلاة بالكوفية أو غيرها مما يوضع على الوجه للتدفئة إن احتاج إلى ذلك لشدة برد أو مرض أو كِبَر سنه.

وبين عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن موضع الكراهة عند عدم الحاجة إليها، أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، فإذا وجدت فإن الكراهة تُدفَعُ حينئذٍ، ومن ثمَّ فما يفعله والدُكَ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، وصلاته صحيحة مجزئة.

