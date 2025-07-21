كتب- علي شبل:

ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي فاجأها الحيض في آخر وقتها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجب على المرأة التي فاجأَها الحيضُ قَبل خروج وقت الصلاة بزمنٍ يسيرٍ يزيد على الزمن الذي يَسَع أداء تكبيرة الإحرام أنْ تَقضيَها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ بناء على المختار للفتوى من أن وقت وجوب الصلاة في ذمة المكلف هو آخر الوقت لا أوله وهو قول الحنفية.

ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة بعد الطهر من الحيض؟

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت ما هي أول صلاة تجب على المرأة بعد طهرها من الحيض وما هو أقل ما تدرك به الصلاة، حيث أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجب على المرأة أن تؤدي الصلاةَ الحاضرة التي طَهُرَت مِنَ الحيض في وقتها إذا كان الوقت المتبقي لخروج وقت هذه الصلاة يَتَّسَعُ للاغْتِسَالَ مِنَ الحيض وأداء تكبيرة الإحرام، أما إذا كان المتبقي مِن وقت الصلاة حتى يَخْرُجَ أقلَّ مِن ذلك فليس عليها أداؤها.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة النوافل على كرسي لها نصف الثواب؟.. امين الفتوى يوضح (فيديو)