هل يصح الزواج بنية الطلاق؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

هل يصح الزواج بنية الطلاق؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن جمهور أهل العلم أكدوا على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد، فليس الزواج بنية الطلاق نكاح متعة فضلا عن أن يكون زنا، ولأن من تزوج بنية الطلاق قد يعدل عن هذه النية وتدوم العشرة ويصلح الحال.

وقال الداعية، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة أخرى من أهل العلم، وقالوا: إنه يشبه المتعة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن هذا الزواج مختلف عن زواج المتعة، فهو لا يحدد مدة لوقوع الطلاق، وكل ما في الأمر هو إضمار نية الطلاق مستقبلا، سواء كان من الزوج أو الزوجة أو كليهما.



وأوضح الداعية أن العقد صحيح، وجمهور أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد، مستشهدًا في ذلك بقول الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية.

وأكد علي، لو نكحها ونيته ونيتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح. وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه، ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده.



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