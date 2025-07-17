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ما الفرق بين قول "إن شاء الله" و"بإذن الله"؟.. خالد الجندى يوضح

01:55 م الخميس 17 يوليه 2025

خالد الجندي

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كتب-محمد قادوس:

أوضح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الفرق بين "إن شاء الله" و"بإذن الله".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نقول إن شاء الله في الحاجة اللي هتشترك فيها بنفسك أو مطلوب منك حاجة تعلمها، إنما الحاجة اللي مش هتقدر عليها ومش هتشترك فيها بنفسك نقول فيها بإذن الله".

وأضاف الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة ""dmc: إن شاء الله لا قل غدًا الخميس بإذن الله؛ لأن ليس لك دخل في هذا الموضوع" موضحًا أن "إن شاء الله" و"بإذن الله" يحدثان في المستقبل.

وتابع: نقول فلان جاي من السفر غدًا الساعة 3 بإذن الله لأن دي حاجة لا دخل لك فيها، لكن لو رايح على سبيل المثال الجامعة غدًا تقول رايح الساعة 2 إن شاء الله، لأن دي حاجة تخصك أنت.

كما أوضح الجندي معنى كلمة"لا قدر الله" قائلًا: "تقولها على حاجة نفسك متحصلش، هنا تطلب من ربنا التدخل لتغيير القدر وإيقافه وتعديل القدر المكتوب"، مؤكدًا أن الدعاءيمكن أن يغير القدر.

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خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن شاء الله بإذن الله
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