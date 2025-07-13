كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدعاء بعبارة "يا غارة الله" وبيان معناها، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم قول الداعي: يا غارة الله؟ حيث ورد في بعض كتب الأدعية والأوراد المتداولة عبارة: "يا غارة الله"، فهل هناك أي محظور شرعي في قولها؟

وفي رده، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز للداعي أن يقول في دعائه "يا غارة الله" ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، وأمر الدعاء مبناه على السَّعة وَتَخَيُّر الداعي ما شاء من الأدعية، دون ما اشتمل على الإثم والسوء، ويجب أن يُحَسِّن المسلم ظنه فيما يسمعه من المسلمين، وأن يحمل كلامهم على أفضل وأصح ما يحتمله من المعاني.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن الدعاء بهذه الصيغة فيه إظهار لليقين بنصر الله وتحقيق وعده لعباده بالنصر والتأييد؛ إذ إن الداعي يخاطب جند الله الذين قيضهم الله لنصرة عباده بأمره جل جلاله؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

وأشار فضيلة المفتي السابق إلى أن المعنى في قول الداعي: "يا غارة الله جدي السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله" هو يا ركاب غارة الله أسرعوا بالنصر من عند الله في حل عقدتنا كما وعدنا الله، وهو من إطلاق الشيء وإرادة لازمه؛ فكأنه يقول: يا نصر الله؛ أي: اللهم انصرنا وأعزنا وتولنا، من باب المجاز والتوسع في اللفظ؛ كقول القائل: "فلان أخذ بيدي"؛ يعني لازمه وهو النصرة، ولا يراد منه خصوص الجارحة. أو قول القائل: "ملأت الشمس المكان"؛ أي الضوء، فالشمس مجاز مرسل، علاقته الملزومية؛ لأنها متى وُجدت وُجد الضوء، والقرينة: ملأت.

وأوضح علام أن الدعاء بهذه الصيغة فيه إظهار لليقين بنصر الله وتحقيق وعده لعباده بالنصر والتأييد؛ إذ يخاطب الداعي جند الله الذين قيضهم الله لنصر عباده بأمره جل جلاله؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7]، وقال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: 12].

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