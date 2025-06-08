كتب- علي شبل:

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية بينت أحكام للتقرب إلى الله فى العيد منها زيارة الناس والأقارب وصلة الأرحام، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام عيد الفطر والأضحى المبارك يذهب لزيارة الأقارب.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يزور أقاربه في العيد لأنها أيام فرح وسرور وتقرب إلى الله، ولذا هو من حثنا على صلة الرحم، موضحا أن زيارة الأقارب هو اقتداء بسيدنا النبي، ومن لم يذهب لزيارة الأقارب يبتعد عن سيدنا النبي.

ولفت محمد كمال إلى أن سيدنا النبي قال "الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله"، فصلة الأرحام يأتى بعدها الوصل من الله سبحانه وتعالى، فيصله فى المال والبركة والرزق والتجارة والزوجة الأبناء والصحة والتوفيق فى كل شيء.

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