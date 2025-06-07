الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق

كتب- محمد قادوس:

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة وهي ": ‏يجمع الحاج من أي مكان في مِنى إحدى وعشرين حصاة.

واضاف مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: يبدأ في رمي الجمرات الثلاث بعد الزَّوال (بعد الظهر )، يبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم يستقبل القبلة ويدعو بعدهما طويلًا ثم الكبرى والتي تسمَّى بالعقبة.

ويُفضَّل أن يستقبل الحاج القبلة حالة رمية للجمار جاعلًا مكة عن يساره و مِنى عن يمينه إن استطاع ولم يكن هناك زحام.

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